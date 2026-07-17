México 1970: el Mundial que introdujo tarjetas amarillas y rojas al fútbol

El Mundial de México 1970 no solo fue el primero organizado en ese país, sino también el torneo que revolucionó el fútbol moderno al introducir las tarjetas amarillas y rojas, creadas por el árbitro inglés Ken Aston, quien se inspiró en los semáforos para diseñar un sistema universal de advertencia y expulsión ante las diferencias de idioma entre jugadores.

Además, esta edición fue la primera en transmitirse a color para gran parte del mundo y en permitir sustituciones durante los partidos, una regla que cambió para siempre la estrategia de los entrenadores, ya que antes los equipos debían terminar los encuentros con los mismos once jugadores.

El torneo también fue testigo de la consagración de Brasil, que conquistó su tercer título mundial con una selección considerada por muchos como la mejor de todos los tiempos, liderada por Pelé.

La final ante Italia, que terminó 4-1, dejó imágenes inolvidables que aún forman parte de la historia del deporte.