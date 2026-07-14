Metrocable contará con  torres resistentes a condiciones climáticas

Como parte del proceso constructivo del Metrocable, fue instalada la quinta torre del sistema en la calle Rubén Darío, entre la 21 y 23 avenida Sur, en San Salvador. La obra requirió restricciones vehiculares temporales durante algunas horas para facilitar los trabajos de montaje.

El Metrocable es un sistema de transporte aéreo por cable, 100 % eléctrico, que conectará el distrito de Mejicanos con el Centro Histórico de la capital, como parte de los proyectos de movilidad urbana.

La línea aérea estará sostenida por un total de 23 torres o pilonas metálicas, cada una con una altura de 34 metros. El Ministerio de Obras Públicas explicó, a través de un video, que especialistas del proyecto han detallado la resistencia que tendrá la infraestructura ante diferentes condiciones climáticas.

Los salvadoreños tienen expectativas positivas sobre este nuevo sistema de transporte, con la esperanza de que contribuya a agilizar la movilidad y reducir los tiempos de traslado.

El sistema contará con 153 cabinas con capacidad para 10 personas cada una, permitiendo movilizar cerca de 7,000 pasajeros por hora. Se estima que el Metrocable inicie operaciones durante el próximo año.