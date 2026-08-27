Meta enfrenta juicio en EE.UU. por diseño adictivo de Facebook e Instagram en niños y adolescentes

Un juzgado de Estados Unidos analiza el diseño de Facebook e Instagram, acusados de crear adicciones en niños y adolescentes mediante funciones como la reproducción automática, historias y Reels, diseñadas para mantener a los usuarios el mayor tiempo posible en las plataformas.

Los menores pueden descuidar el sueño, estudio, alimentación y relaciones sociales, además de presentar ansiedad e irritabilidad al retirarles el dispositivo.

Meta propuso un acuerdo de $18 millones, pero el fiscal de Florida lo rechazó por considerarlo insuficiente frente a los daños.

También se han identificado notificaciones recurrentes que buscan obligar a los usuarios a regresar a las pantallas.