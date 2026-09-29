Mesa por la Justicia Laboral propone jornada de 35 horas semanales con siete horas diarias

Reducir a 35 horas semanales la jornada laboral es la propuesta que plantea la Mesa Permanente por la Justicia Laboral en el país.

La iniciativa contempla una reducción en la jornada diaria y se trabajaría siete horas al día en lugar de ocho.

La propuesta establece que la jornada laboral sea de 35 horas semanales distribuidas en cinco días de siete horas, sin reducción salarial ni pérdida de prestaciones.

La Mesa Permanente también solicita que, dada la opacidad de las discusiones previas del Consejo Superior del Trabajo, se hagan públicos los estudios técnicos, científicos, jurídicos y económicos que fundamentan la iniciativa de ampliar la jornada ordinaria diaria a 11 horas.

Se espera que en octubre se tenga un consenso entre gobierno, empresa privada y trabajadores, y la decisión tendrá que pasar por las manos del presidente de la República.

La propuesta que se logre aprobar, de requerirlo, implicaría reformas a la Constitución y al Código de Trabajo.