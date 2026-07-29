Mesa de Justicia Climática pide invertir en agroecología ante canícula

La Mesa de Justicia Climática manifestó su preocupación por la canícula que actualmente afecta a toda Centroamérica debido al fenómeno de El Niño, e hizo un llamado a incrementar la inversión pública en agroecología y producción sostenible para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a la variabilidad climática.

Las organizaciones señalaron que la agroecología recupera la fertilidad de los suelos, protege las fuentes de agua y contribuye a la soberanía alimentaria, mientras que la dependencia de importaciones pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.