Mesa de Justicia Climática pide invertir en agroecología ante canícula

Las organizaciones advierten que el fenómeno de El Niño pone en riesgo la seguridad alimentaria de la región.

La Mesa de Justicia Climática manifestó su preocupación por la canícula que actualmente afecta a toda Centroamérica debido al fenómeno de El Niño, e hizo un llamado a incrementar la inversión pública en agroecología y producción sostenible para fortalecer la resiliencia de las comunidades frente a la variabilidad climática.

Las organizaciones señalaron que la agroecología recupera la fertilidad de los suelos, protege las fuentes de agua y contribuye a la soberanía alimentaria, mientras que la dependencia de importaciones pone en riesgo la seguridad alimentaria del país.