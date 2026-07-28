Mesa de Justicia Climática alerta por canícula y Súper Niño en Centroamérica

La Mesa de Justicia Climática manifestó su preocupación por los efectos de la canícula que actualmente afecta a Centroamérica, agravada por el fenómeno del Súper Niño, y exhortó a los gobiernos de la región a incrementar la inversión pública en agroecología y producción sostenible como estrategia para mitigar el impacto climático.

La agroecología, según los especialistas, fortalece la resiliencia de las comunidades, recupera la fertilidad de los suelos, protege las fuentes de agua y conserva la biodiversidad y las semillas nativas, lo que contribuye directamente a la soberanía alimentaria.

Los representantes advirtieron que si los países no apuestan por la producción nacional y el cuidado del campo, y se depende mayoritariamente de importaciones, la seguridad alimentaria de la región se verá comprometida. Esta situación pone en riesgo la capacidad de las familias campesinas para producir alimentos sanos y ejercer plenamente sus derechos.