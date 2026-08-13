Merrell abre en Santa Ana su primera tienda en Centroamérica

Merrell, marca reconocida mundialmente por su calzado y productos outdoor, inauguró en Metrocentro Santa Ana su primera tienda en Centroamérica, marcando un nuevo hito para la compañía y para Empresas ADOC.

La nueva tienda ofrece una propuesta integral de calzado, ropa y accesorios diseñada tanto para quienes disfrutan explorar la naturaleza como para quienes buscan incorporar comodidad, funcionalidad y estilo outdoor a su vida cotidiana.

El portafolio disponible se divide en tres grandes categorías: hiking, con productos pensados para brindar confianza y comodidad al recorrer senderos; trail running, orientado a quienes corren en terrenos naturales; y outdoor lifestyle, que integra funcionalidad y estilo para el día a día.

La elección de Santa Ana responde a su fuerte conexión con la naturaleza y su cercanía con destinos como el volcán de Santa Ana o Ilamatepec, el Parque Natural Cerro Verde y el lago de Coatepeque.

“En Empresas ADOC nos honra continuar escribiendo hitos en la historia del retail regional con la apertura de la primera tienda Merrell en Centroamérica”, expresó Copelia Cornejo, gerente general de Empresas ADOC El Salvador.

Con 45 años de trayectoria, Merrell ha desarrollado calzado reconocido por integrar desempeño, comodidad y protección para diferentes terrenos. La marca busca que las experiencias al aire libre sean más cercanas e inclusivas, recordando que no es necesario ser un atleta experto para disfrutar del exterior.

La tienda ya está abierta en Metrocentro Santa Ana. Además, los consumidores de todo El Salvador pueden conocer y adquirir la colección a través de www.merrell.sv.