Mercados mantienen abasto de granos básicos

Hay abastecimiento de granos básicos en el mercado central de San Salvador, pero los precios presentan variaciones, según vendedores consultados. Una comerciante explicó que el maíz en grano se encuentra actualmente a 40 centavos la libra y se prevé un incremento a 50 centavos, mientras que el quintal de frijol pasó de 75 a 90 dólares y la libra se vende a $1.25, frente a un dólar que era el costo hace unos días.

Otros señalan que el frijol se compraba a 80 dólares, luego subió a 90, mientras que al consumidor se traslada a 1.10 la libra. Mientras que el precio del arroz se mantiene estable, comercializándose entre 50 y 55 centavos.

Tras los acuerdos anunciados por el Ministerio de Agricultura con el sector privado, se prevé establecer una tabla de referencia para los granos básicos, con el objetivo de unificar los valores y dar mayor estabilidad al mercado.

Actualmente, el quintal de arroz se comercializa entre 36 y 45 dólares, el frijol alcanza los 86 dólares y el maíz oscila entre los 23 y 24 dólares.

Los nuevos valores de referencia buscarían evitar variaciones y establecer mayor claridad en la comercialización de estos productos de la canasta básica.