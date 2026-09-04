Mercado nocturno en el centro de San Salvador sigue funcionando

El mercado nocturno de San Salvador es la opción perfecta para quienes salen tarde de su jornada laboral o para los que prefieren evitar el congestionamiento vehicular, ya que los comerciantes se instalan desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ofreciendo frutas y verduras frescas.

Algunos clientes pensaban que debido al ordenamiento en la zona del mercado central ya no encontrarían el mercado nocturno, pero agradecen que aún se mantenga, ya que consideran que aquí encuentran precios accesibles.

Los comerciantes dicen que pese a las afectaciones por la sequía han mantenido estable los precios, pero mencionan que algunas verduras les ha ingresado en una menor cantidad por lo misma problemática.

El mercado nocturno está ubicado en el pasaje acosta y la 17 avenida sur de San Salvador.