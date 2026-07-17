Mercado nocturno de mariscos en Zacatecoluca

Decenas de comerciantes llegan desde diferentes puntos del país hasta la zona conocida como El Amate, sobre la carretera antigua a Zacatecoluca, para ofrecer mariscos frescos a precios más accesibles que en otros mercados.

A partir de las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana, la calle se convierte en un mercado al aire libre, los vendedores procedentes de Jiquilisco, Puerto El Triunfo, El Cuco y otras zonas costeras comercializan camarones, conchas, pescado y otros mariscos recién extraídos del mar. Aseguran que al vender directamente al consumidor pueden ofrecer mejores precios sin comprometer la calidad.

Doña Ana, una de las comerciantes, incluso pone a disposición de sus clientes el servicio de pedidos anticipados, quienes deseen hacer sus encargos pueden comunicarse al 7331-7902, para que su compra esté lista y solo pasen a retirarla.

Muchos clientes llegan de madrugada para abastecer sus negocios y revender los productos, mientras otros aprovechan los precios para llevar mariscos frescos a sus hogares. Además, destacan que la seguridad en la zona ha permitido que este mercado nocturno funcione de forma continua durante años.

Con más de cinco décadas de historia, el mercadito nocturno de mariscos de El Amate se ha consolidado como un referente comercial en Zacatecoluca, atrayendo cada noche y madrugada a compradores y comerciantes de diferentes puntos del país.