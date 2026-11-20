El Mercado Hula Hula ofrece una gran variedad de árboles navideños desde cinco dólares en el centro histórico de San Salvador.

Los comerciantes extendieron su horario de atención hasta las diez de la noche para que los visitantes puedan adquirir sus productos.

El ambiente navideño ya se vive en el mercado con diseños de nevados, luces, bellotas y otros estilos para todos los gustos. Una comerciante señaló que la novedad de este año es el árbol con el Grinch, el famoso muñeco que odia la Navidad.

Los compradores también pueden encontrar luces, mallas y arbustos para darle un toque especial a sus decoraciones.

Un vendedor indicó que tienen cascadas con diseños y cortinas en diferentes tamaños y precios cómodos. Los visitantes aseguraron que han encontrado una gran variedad de productos a precios accesibles para la familia.