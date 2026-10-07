Mercado de bonos verdes en El Salvador

La Unión Europea a través de Global Gateway pretende movilizar cerca de 22,527,000 dólares de capital privado para inversiones sostenibles a través de bonos verdes, es decir que son préstamos que se hacen a un gobierno o empresa, y ellos solo pueden usar el dinero en proyectos limpios, como energía solar, a cambio pagan intereses.

A fin de fortalecer los esfuerzos, se desarrolló el taller escalando el mercado de bonos verde en El Salvador, para que los participantes conocieran y aprendieran sobre la expansión del mercado local y herramientas para canalizar los recursos a inversiones de impacto ambiental.

El Salvador continúa siendo un mercado naciente desde su primera emisión en 2022, de un ecosistema de finanzas sostenible.

Más de 50 representantes y tomadores de decisiones del sector público y privado participaron del encuentro, interesados en estructurar y emitir futuros bonos verdes que cuenten con estándares internacionales.