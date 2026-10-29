Menores condenados por diversos delitos

Un menor de edad será internado por 10 años tras haber sido encontrado culpable de los delitos de homicidio agravado tentado y robo. Investigaciones de la Fiscalía determinaron que los hechos ocurrieron el 7 de abril de 2026 en una vivienda ubicada en el caserío El Ángel, cantón Aguacayo en La Libertad Costa. Según el relato, el joven ingresó al inmueble mientras sus dueños descansaban y sus trajo aproximadamente $1300, pero fue descubierto y reconocido por la víctima.

El menor de edad atacó a la víctima con un cuchillo y le causó múltiples heridas en el rostro, cuello y brazos, finalmente, intento asfixiarla con un cable eléctrico.

A consecuencia de la agresión, la víctima perdió el conocimiento, pero logró sobrevivir, mientras que el menor de edad murió de la escena y posteriormente fue capturado por las autoridades. Luego de valorar la abundante prueba documental, pericial y testimonial que presentó el ente fiscal durante la visa de causa, el juzgado segundo de lo criminal de San Salvador. Declaro la responsabilidad de adolescente.

Mientras que el juzgado primero de menores de San Salvador, declaro que una adolescente de 16 años será internada por siete años por el delito de tráfico ilícito de droga.

Según investigaciones, la menor almacenaba y distribuía sustancias ilícitas en una vivienda ubicada en la colonia El Chaparral, cantón Capulín, en La Libertad Oeste.

Las indagaciones iniciaron en junio de este año, cuando la Fiscalía General de la República realizó un registro con prevención de allanamiento en el inmueble, durante el procedimiento, la adolescente fue detenida en flagrancia, localizando, 220.5 g de marihuana, que están valorados en $778.36 y 2695.5 g de metanfetamina con un valor de $94.342.50, en conjunto lo incautado suma $95,120.86.