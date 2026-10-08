Mejoran proyecciones de crecimiento económico en El Salvador

El Banco Mundial proyecta un crecimiento económico del 4.5% para El Salvador, el tercero más alto de América Latina, la inversión nacional y extranjera ha sido clave para potenciar la economía del país, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada dijo que esto es muy positivo y también se traduce en mayores fuentes de empleo.

Diferentes rubros que generan importantes contribuciones al Producto Interno Bruto Nacional han registrado aumentos, como la industria salvadoreña que creció 3.6% en promedio durante el primer semestre de 2026.

En general, la industria aporta el 12.7% del PIB, siendo uno de los principales motores de la actividad productiva del país.

Las exportaciones han sido clave, señala la gerente de inteligencia industrial de la ASI, quien detalla que se han exportado nuevos productos y El Salvador busca abrirse paso en nuevos mercados internacionales.

La seguridad también ha sido uno de los factores que ha contribuido a mejorar el clima financiero del país.

Otros organismos internacionales también mantienen estimaciones favorables para El Salvador, como el FMI que proyecta un crecimiento económico de 4.5% para este 2026 y la Cepal un 3.9%.