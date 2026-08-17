Meditación reduce estrés y mejora concentración con minutos diarios de práctica

La meditación, una práctica milenaria que ha ganado popularidad por sus beneficios para la salud mental y emocional, ayuda a fortalecer la conexión entre la mente y el cuerpo mediante técnicas de respiración, concentración y atención plena.

Dedicar unos minutos al día a esta práctica favorece la relajación, reduce la tensión y ayuda a afrontar mejor situaciones difíciles. También puede mejorar la concentración, la memoria y la claridad mental.

Además, la meditación permite reconocer pensamientos y emociones sin reaccionar de manera impulsiva, lo que favorece un mejor manejo emocional y una toma de decisiones más tranquila.

Aunque no reemplaza la atención especializada ante problemas de salud, puede convertirse en un complemento dentro de un estilo de vida saludable.