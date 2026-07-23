Meditación: la práctica milenaria que reduce el estrés y mejora la concentración

La meditación, una práctica milenaria que ha ganado popularidad en los últimos años por sus beneficios para la salud mental y emocional, permite a las personas desarrollar una mayor conexión entre mente y cuerpo a través de técnicas de respiración, concentración y atención plena.

Uno de sus principales beneficios es la reducción del estrés, ya que al dedicar unos minutos al día a esta práctica, el organismo alcanza un estado de mayor relajación que ayuda a disminuir la tensión y a mejorar la forma de enfrentar situaciones difíciles.

La meditación también favorece la concentración, la memoria y la claridad mental, y está relacionada con un mejor manejo de emociones, al ayudar a reconocer pensamientos y sentimientos sin reaccionar de manera impulsiva.

Aunque no sustituye la atención de especialistas, puede ser un complemento positivo dentro de un estilo de vida saludable.