Médico advierte que normalizar la acidez estomacal puede ocultar enfermedades graves como cáncer gástrico

El cirujano intensivista Emilio Salazar alertó sobre los riesgos de normalizar la acidez estomacal y automedicarse, tras advertir que esta práctica puede ocultar enfermedades graves como cáncer gástrico, y llamó a la población a acudir al médico ante cualquier molestia abdominal.

El especialista explicó que muchas personas han cabalgado durante años con problemas de acidez sin buscar ayuda profesional, basándose en recomendaciones de familiares o en experiencias de otros, lo que puede resultar peligroso porque cada persona y cada enfermedad se manifiesta de forma diferente.

Señaló que la prevención es la principal estrategia para evitar complicaciones serias a futuro y que la ciencia médica ha avanzado de manera que hoy se requieren métodos diagnósticos como la endoscopía con cámara y pruebas para detectar la bacteria Helicobacter pylori.

Advirtió que, en muchos casos, cuando finalmente se realizan estos estudios, se descubre que la acidez está relacionada con un tumor gástrico y ya se ha dejado pasar demasiado tiempo.

El médico enfatizó que no es valiente normalizar el dolor y seguir con las actividades diarias sin buscar ayuda, sino que se debe acudir al médico para un examen físico completo y un diagnóstico preciso.