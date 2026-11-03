¿Medicarse o consultar ante un dolor de cabeza?

Un dolor de cabeza que parece común puede ser la primera señal de una condición de salud grave, la intensidad, la forma en que aparece y los síntomas que lo acompañan son claves para identificar cuándo representa un riesgo para la salud.

En algunas circunstancias el dolor de cabeza puede ser una manifestación de emergencias neurológica como un aneurisma cerebral, una hemorragia o un evento cerebrovascular, pero muchas personas restan importancia a este síntoma.

Para aliviar las molestias y continuar con sus actividades cotidianas, algunas personas recurren a la automedicación, el consumo frecuente de analgésicos sin supervisión médica puede provocar efectos adversos.

Reconocer las señales de alerta y buscar atención médica oportuna puede ser determinante para evitar poner en riesgo la vida.