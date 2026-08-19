Maya Boyd actriz de Broadway debutará en Hollywood como Storm en X-Men

Marvel Studios presentó el elenco principal de su nueva película de los X-Men, confirmando que la actriz de Broadway Maya Boyd interpretará a Storm en su debut cinematográfico, lo que representa el primer papel en la gran pantalla para la joven de 23 años.

Boyd, quien ha construido una carrera en Broadway como actriz, cantante y bailarina, asumirá el icónico personaje de la tormenta mutante, uno de los más queridos por los fanáticos de la franquicia.

La elección de la actriz ha generado gran expectativa entre los seguidores de Marvel, quienes esperan ver cómo su formación en el teatro musical se traslada al universo cinematográfico.