Max Verstappen logra la pole position para la carrera sprint de Singapur

Max Verstappen ha logrado la pole position para la carrera sprint de Singapur con Red Bull este viernes tras una emocionante sesión de clasificación.

El piloto neerlandés marcó un tiempo de 1 minuto 33 segundos bajo los focos del circuito urbano de Marina Bay.

El Mercedes de George Russell acompañará a Verstappen en la primera fila para el sprint de 21 vueltas el sábado.

El Ferrari de Charles Leclerc saldrá tercero y el McLaren de Oscar Piastri, cuarto.

Verstappen resurgió tras lograr el pasado fin de semana en Malasia su primera victoria de la temporada.