Mauricio Ochmann dedica emotivo mensaje a Aislinn Derbez por su relación como padres

El actor Mauricio Ochmann sorprendió al dedicar un emotivo mensaje a su expareja, Aislinn Derbez, durante una dinámica en un programa, donde elogió la relación que ambos han construido como padres de su hija Kailani, varios años después de poner fin a su matrimonio.

El intérprete destacó la forma en que él y la actriz han enfrentado la crianza compartida de su hija, y expresó que siente que han hecho un gran equipo como padres.

Las palabras de Ochmann han generado reacciones positivas en redes sociales, donde los seguidores de la pareja han destacado la madurez y el respeto con el que manejan su relación postdivorcio.

La hija de ambos, Kailani, es el centro de esta dinámica familiar que ambos han sabido construir con comunicación y apoyo mutuo.