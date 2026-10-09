Mastectomía radical modificada retira glándula mamaria y ganglios de la axila

La mastectomía radical modificada es el procedimiento que retira toda la glándula mamaria y los ganglios de la axila, según la doctora Flor Cuellar.

La especialista explicó que el nombre completo del procedimiento se aplica cuando se trata de cáncer de mama.

Cuellar indicó que los ganglios de la axila se retiran porque son el primer lugar donde el cáncer puede extenderse después de la mama. El término modificada se debe a que hace muchos años se quitaban los músculos que están debajo del pecho.

Hoy se sabe que retirar estos músculos no aporta beneficios y puede ocasionar complicaciones. La especialista señaló que la mastectomía no es el único tipo de procedimiento existente.

Explicó que la decisión depende de la edad, condición de salud, tamaño del tumor y tamaño de la mama.