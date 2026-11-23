Según el informe de la consultoría interdisciplinaria en desarrollo CID Gallup sobre el entorno laboral mundial 2026, el 48% de los empleados en El Salvador reportó sentir estrés durante gran parte del día. Con esta cifra, el país se ubica en la segunda posición de Centroamérica, solo por detrás de Guatemala, que registra un 46%.

Ante este panorama, una de las alternativas es descomprimir los puntos de tensión en los músculos. Beatriz Morales, masajista con más de tres años de experiencia, ayuda a aliviar el estrés y el cansancio crónico de sus clientes mediante masajes relajantes en la colonia La Urbe, ubicada en San Marcos, San Salvador.

Por otro lado, los clientes destacan que el vapor con hierbas aromáticas contribuye a mejorar la experiencia.

A nivel regional, América Latina y el Caribe registra un 43% de estrés laboral, por encima del promedio global de 40%. Por esta razón, especialistas sugieren, en los casos de máximo estrés, realizar una sesión semanal de masaje.

Además de disminuir el estrés, los masajes ayudan a reducir la ansiedad, aliviar tensiones y dolores musculares, mejorar la circulación y favorecer un mejor descanso.