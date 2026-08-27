Masacre en Haití: ataque armado deja 47 muertos y más de 50 secuestrados

Un ataque de hombres armados en Kenscoff, comunidad montañosa a las afueras de Puerto Príncipe, dejó al menos 47 personas asesinadas, 22 heridas y más de 50 secuestradas, según reportes de Naciones Unidas y autoridades locales.

El ataque ocurrió durante la noche del domingo y madrugada del lunes 24 de agosto, cuando los grupos armados incendiaron viviendas y vehículos en la zona. Entre las víctimas mortales, 22 habrían sido ejecutadas dentro de una iglesia donde se habían refugiado personas desplazadas por la violencia.

Uno de los líderes de las bandas amenazó con matar a los rehenes si las fuerzas de seguridad intentaban atacar a sus miembros, y hasta el jueves no se conocía el paradero de los secuestrados. La Policía Nacional de Haití anunció una investigación para determinar cómo los grupos armados ingresaron a la zona y establecer responsabilidades