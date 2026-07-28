Más de una docena de capturados por desórdenes públicos en diferentes partes del país

Al menos cinco hombres fueron capturados en San Miguel Centro por desórdenes públicos tras protagonizar una pelea callejera al finalizar el carnaval de las fiestas patronales del distrito de Quelepa, ocurrida la madrugada del 26 de julio.

Los detenidos, identificados como Alonso Morales y Vladimir Steven Castillo, ambos de 19 años; Ángel Daniel García, de 17; Aarón Ventura, de 15; y Alexander Ortiz, de 17 años, fueron filmados durante el altercado, material que sirvió como evidencia para su procesamiento.

Este es el segundo caso en pocas horas, sumándose a una riña en la urbanización Colinas del Norte de Ciudad Delgado, donde tres hombres y una mujer fueron arrestados por agresiones e insultos con violencia contra la fémina. Además, en Morazán, Daniela Alexandra Pérez y Gloria Elizabeth Márquez fueron detenidas en flagrancia durante un baile en el barrio El Calvario.