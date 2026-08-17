Más de mil seguidores despiden a Bonnie Tyler en Gales con sus grandes éxitos

Más de 1,000 personas se congregaron frente a la Iglesia de Santa María en el sur de Gales para despedir a la cantante Bonnie Tyler, fallecida el 8 de julio en Portugal a los 75 años. Los asistentes entonaron sus temas más conocidos durante la ceremonia.



La artista, cuyo nombre real era Gaynor Hopkins, murió en un hospital de Faro, en el sur de Portugal, según la información difundida. Los seguidores se reunieron antes del funeral para rendir homenaje a la intérprete de «Eclipse Total del Corazón», conocida por su característica voz ronca.

Durante el servicio religioso, se interpretaron diferentes canciones de su repertorio en reconocimiento a su trayectoria. Su antiguo mánager de giras destacó en el discurso que Bonnie Tyler era una estrella capaz de dominar cualquier escenario y que llevó una vida intensa. Los asistentes también la recordaron como una persona cercana, «una de nosotros», según expresaron en el evento.