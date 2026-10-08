Más de diez detenidos en operativos por tráfico de droga desde Nicaragua hacia Guatemala 

Más de una decena de personas fueron detenidas en tres operativos ejecutados en Ahuachapán, Usulután y La Paz. La fiscalía las acusa de integrar una estructura que traficaba droga desde Nicaragua con destino final en Guatemala.

Según la investigación, la droga pasaba por El Salvador y se movilizaba por vía marítima con apoyo de pescadores de la zona. Estas personas proveían combustible, GPS y embarcaciones, y además participaban en el transporte del narcótico.

El decomiso se produjo en cinco eventos registrados entre el 2024 y el 2026 en las costas salvadoreñas. La fiscalía detalló que otras doce personas ya capturadas enfrentarán nuevos delitos en su proceso penal. Los detenidos responderán por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y tráfico internacional.