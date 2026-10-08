Más de diez detenidos en operativos por tráfico de droga desde Nicaragua hacia Guatemala 

Las autoridades decomisaron casi dos toneladas de cocaína valorada en más de 48 millones.

Más de una decena de personas fueron detenidas en tres operativos ejecutados en Ahuachapán, Usulután y La Paz. La fiscalía las acusa de integrar una estructura que traficaba droga desde Nicaragua con destino final en Guatemala.

Según la investigación, la droga pasaba por El Salvador y se movilizaba por vía marítima con apoyo de pescadores de la zona. Estas personas proveían combustible, GPS y embarcaciones, y además participaban en el transporte del narcótico.

El decomiso se produjo en cinco eventos registrados entre el 2024 y el 2026 en las costas salvadoreñas. La fiscalía detalló que otras doce personas ya capturadas enfrentarán nuevos delitos en su proceso penal. Los detenidos responderán por tráfico ilícito, agrupaciones ilícitas y tráfico internacional.