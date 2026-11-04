Más de 90 equipos de robots escalan los tres mil peldaños del Monte Tai en China

Los dispositivos recorrieron casi cuatro kilómetros de senderos con 600 metros de desnivel.

Más de 90 equipos de robots humanoides, cuadrúpedos y exoesqueletos participaron en el primer concurso mundial de robótica para escalar el Monte Tai, en China.

Los robots debieron enfrentarse a un recorrido de casi cuatro kilómetros desde Hongmeng, punto tradicional de partida para ascender al Monte Tai.

La ruta presentó un desnivel de aproximadamente 600 metros y más de tres mil cien escalones de piedra, además de pendientes pronunciadas, curvas y superficies irregulares.

Estas condiciones pusieron a prueba la capacidad de las máquinas para mantener el equilibrio y adaptarse a terrenos complejos.

El desafío permitió exhibir distintas tecnologías de locomoción, desde robots con apariencia humana hasta dispositivos diseñados para asistir el movimiento.