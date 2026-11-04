Más de 90 equipos de robots escalan los tres mil peldaños del Monte Tai en China

Más de 90 equipos de robots humanoides, cuadrúpedos y exoesqueletos participaron en el primer concurso mundial de robótica para escalar el Monte Tai, en China.

Los robots debieron enfrentarse a un recorrido de casi cuatro kilómetros desde Hongmeng, punto tradicional de partida para ascender al Monte Tai.

La ruta presentó un desnivel de aproximadamente 600 metros y más de tres mil cien escalones de piedra, además de pendientes pronunciadas, curvas y superficies irregulares.

Estas condiciones pusieron a prueba la capacidad de las máquinas para mantener el equilibrio y adaptarse a terrenos complejos.

El desafío permitió exhibir distintas tecnologías de locomoción, desde robots con apariencia humana hasta dispositivos diseñados para asistir el movimiento.