Más de 90 colaboradores de pandillas fueron condenados a prisión durante el último mes

Al menos 92 colaboradores de pandillas fueron condenados a prisión durante el último mes en El Salvador, según seis casos reportados por la Fiscalía General de la República.

Las sentencias corresponden a procesos contra integrantes de distintas estructuras criminales, entre ellas la MS-13 y la pandilla 18 Revolucionarios, y contemplan penas de 20 años o más.

Entre los casos reportados, el 20 de octubre fueron condenados 45 colaboradores de la tribu Lourdes a 25 años de cárcel. El 16 de octubre, tres colaboradores de la MS-13 recibieron 20 años de prisión cada uno; mientras que el día anterior, seis colaboradores de la pandilla 18 Revolucionarios fueron sentenciados a 25 años.