Más de 80 adultos mayores celebran la vida al ritmo de la danza en festival de FUSATE

Más de 80 adultas mayores participaron en el festival de danza tropical y folclórica organizado por la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad (Fusate), una actividad que busca promover el bienestar integral de este sector de la población.

Doña Silvia, de 81 años, fue una de las asistentes que demostró que la edad no es un impedimento para mantenerse activa, ya que practicó varias horas al día para perfeccionar su coreografía junto a su grupo.

Asimismo, señaló que ha encontrado lo que no pudo disfrutar en su juventud, e invitó a otros adultos mayores a integrarse para sentirse más vivos y olvidar los problemas y dolencias.

FUSATE desarrolla programas de alimentación, salud, recreación, terapia ocupacional, terapia física y educación, beneficiando a más de 100 mil adultos mayores, según señaló Mario Hernández, vocero de la institución.