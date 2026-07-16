Más de 500 cámaras vigilan San Salvador Centro las 24 horas del día

La Alcaldía de San Salvador Centro mantiene activo su sistema de videovigilancia con más de 550 cámaras distribuidas en puntos estratégicos de la capital, según informó el director de Innovación, Eduardo López, quien detalló que el centro de monitoreo funciona las 24 horas del día, los 365 días del año.

El sistema, denominado Sívar Seguro, cuenta con una red propia de equipos de alta definición que permiten captar incidentes de tráfico, accidentes y arrojo de basura en espacios públicos, con el objetivo principal de mantener la seguridad ciudadana.

El centro de monitoreo mantiene articulación permanente con la Policía Nacional Civil, que dispone de un agente en las instalaciones para coordinar respuestas ante emergencias, y también se comunica con unidades de primeros auxilios cuando se reportan accidentes de tránsito, según informó Eduardo López.