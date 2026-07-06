Más de 400 mil viviendas destruidas por sismos en El Salvador desde 1986

El Salvador acumula un devastador historial sísmico que ha dejado más de 400 mil viviendas destruidas o dañadas desde el terremoto de 1986 hasta los sismos de 2001, una lección que los especialistas instan a no olvidar para garantizar edificaciones seguras en un país con alta actividad telúrica por la interacción de las placas de Cocos y del Caribe.

Los expertos enfatizan que toda construcción debe partir de un estudio de suelo que determine la frecuencia de vibración del terreno, dato fundamental para proyectar estructuras que puedan resistir los movimientos telúricos sin colapsar.

Además del análisis geotécnico, las edificaciones deben cumplir con normativas nacionales e internacionales, e incluir la participación de especialistas ambientales, gestores de trabajo social y personal de seguridad ocupacional, según detallaron los profesionales consultados.