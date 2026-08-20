Más de 200 mujeres se graduaron del proyecto Mujer Emprende

Encontrar los proveedores idóneos fue difícil en sus inicios, pero asegura que la preparación impartida por Conamype le dio herramientas clave para conseguirlos.

El proyecto mujer emprende cuenta con el apoyo de la cooperación española y la Unión Europea.

Dentro de unas semanas las mujeres graduadas expondrán sus proyectos para recibir fondos no reembolsables, milagro, espera ser una de ellas con su emprendimiento.

Turismo y servicios siguen siendo los rubros donde las mujeres destacan con su trabajo.