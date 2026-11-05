Más de 200 jóvenes salvadoreños desarrollan emprendimientos innovadores

Más de 200 jóvenes de 17 instituciones de educación superior de El Salvador participaron en un programa formativo orientado a la creación de emprendimientos innovadores.

Durante tres semanas, los estudiantes recibieron talleres y asesorías para desarrollar y fortalecer sus propuestas.

Entre los proyectos presentados figura una plataforma digital de salud mental que busca ofrecer acompañamiento emocional a jóvenes de entre 18 y 35 años.

Otra iniciativa fue desarrollada por Saraí Palacios y sus compañeros, quienes diseñaron un asistente financiero personalizado para ayudar a los usuarios a organizar sus finanzas.