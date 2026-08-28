Más de 160 familias afectadas por la sequía reciben alimentos en Chalatenango

Más de 160 familias agricultoras de San Fernando, en Chalatenango, recibieron canastas alimenticias debido a las pérdidas provocadas por la disminución de las lluvias asociada al fenómeno El Niño. Los beneficiarios se dedican principalmente al cultivo de maíz y frijol que registraron pérdidas significativas.

La falta de precipitaciones también afectó a productores de tomate y café, además de pequeños ganaderos de la zona. Asimismo, los agricultores señalaron que la sequía perjudicó el desarrollo de la mazorca y golpeó fuertemente la producción de frijol.

Cada paquete entregado contiene 16 productos de primera necesidad para fortalecer la alimentación de los productores mientras enfrentan las dificultades climáticas.