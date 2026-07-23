Más de 1000 exempleados del Hospital Rosales recibirán indemnizaciones

Más de 1.000 exempleados del Hospital Nacional Rosales comenzarán a recibir sus indemnizaciones este jueves 23 de julio, luego de que el Gobierno anunciara la entrega de fondos por un monto total de 10 millones de dólares.

El ministro de Trabajo, Rolando Castro, informó que los beneficiarios deberán acudir a las oficinas centrales del Ministerio de Salud para completar el proceso administrativo, que incluye la presentación de documentos, firmas y formularios necesarios para concretar los pagos.

Castro explicó que la medida forma parte de una reorganización y modernización del sistema de salud. Además, aseguró que la salida de los trabajadores no representa una prohibición para que puedan acceder a nuevos empleos.