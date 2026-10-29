Martes negro de 1929: la caída de la bolsa de Nueva York que desencadenó la Gran Depresión

Un día como hoy, 29 de octubre, se recuerda el martes negro, cuando la bolsa de valores de Nueva York sufrió una caída devastadora.

Ese día se negociaron más de dieciséis millones de acciones y se provocaron pérdidas millonarias.

El desplome agravó la crisis financiera que contribuyó al inicio de la Gran Depresión. Esa etapa generó desempleo, pobreza y dificultades económicas en Estados Unidos y otros países durante la década de 1930. La fecha forma parte de los acontecimientos que marcaron la historia mundial del siglo veinte.