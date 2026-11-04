MARN prohibirá la quema de caña y dará dos años de plazo a los agricultores

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) emitió un decreto que establece la prohibición de la quema de caña de azúcar dentro de dos años, plazo concedido al sector para abandonar esta práctica agrícola.

La medida busca proteger el medio ambiente y prevenir otros incendios que podrían originarse por estas quemas. El titular de la institución, Fernando López, explicó que, una vez finalizado el periodo de transición, los agricultores deberán implementar la denominada zafra verde, sin recurrir a la quema de los cultivos.

Por otra parte, el ministerio habilitó el número 7850-1474 para recibir denuncias relacionadas con daños ambientales.