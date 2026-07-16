MARN mantiene bajo vigilancia algunos fenómenos en la región

Se prevé la posible formación de un sistema de baja presión al noreste del golfo de México durante los próximos días. Presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 0% en las próximas 48 horas y del 20% en los próximos 7 días.

También se mantiene en vigilancia una zona asociada a una onda tropical ubicada en el atlántico tropical oriental. Presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 10% en las próximas 48 horas y del 10% en los próximos 7 días.

La tormenta tropical Elida se ubica aproximadamente a 940 kilómetros al sur-suroeste de Baja California.

Además, se prevé la posible formación de un sistema de baja presión durante los próximos días. Presenta una probabilidad de desarrollo ciclónico del 0% en las próximas 48 horas y del 80% en los próximos 7 días.