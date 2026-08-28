MARN descarta actividad sísmica por retumbos en San Salvador

Habitantes de la colonia Satélite, cantón El Carmen, el cerro San Jacinto y la colonia Vista Hermosa han reportado escuchar retumbos, consultando si se trata de un fenómeno geológico.

Tras revisar las estaciones sismológicas del área metropolitana de San Salvador, las autoridades descartan que los sonidos estén relacionados con sismos o actividad volcánica.

Se destacan tres señales captadas en horas de la mañana en las estaciones Piamonte, Boquerón, Finca Barrera, UES y SNET. Los expertos explican que estas señales llegaron en momentos muy distintos a cada estación algo que no ocurre en un sismo real, donde las ondas se registran de forma más uniforme y que las vibraciones fueron de tipo brusco y repentino, con un patrón idéntico en todas las estaciones, características que no corresponden a un evento geológico.