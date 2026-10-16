Marihuana y cocaína figuran entre las drogas más decomisadas en operativos del país 

La marihuana y la cocaína figuran entre las sustancias que más se han decomisado en el país, según diversos operativos contra el narcotráfico. También se han encontrado otras drogas como la metanfetamina y el crack.

Un especialista explicó que los órganos principalmente afectados por el consumo son el cerebro, los riñones, el hígado y el aparato respiratorio, y que las personas pueden tener alteraciones cognitivas, conductuales y en las funciones neurológicas, con afectación en la capacidad de abstracción, de memoria y cálculo.

Señaló que el cerebro empieza a descargar una mayor cantidad de dopamina y adrenalina al momento de consumir, lo que da un placer temporal, y que las personas se vuelven adictas a esa sensación. Agregó que algunas personas pueden empezar a consumir por estrés, por moda o por tendencia, y con el tiempo se generan cambios en la manera en cómo responden a ciertas situaciones.