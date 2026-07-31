María José Herrera guía constelación familiar en vivo para sanar el niño interior

María José Herrera, facilitadora de 314 Autoconocimiento, guió una constelación familiar en vivo donde trabajó con Wendy, una participante de la audiencia, para sanar el vínculo con su niña interior.

La sesión incluyó un proceso de reconocimiento, agradecimiento y resignificación de experiencias pasadas, donde se repitieron frases como «te puedo ver» y «yo me hago cargo de ti».

Herrera destacó que la constelación permite resignificar eventos del pasado y que es una herramienta complementaria a la terapia psicológica, pero advirtió que no debe realizarse sin acompañamiento profesional.