Mareas vivas afectarán playas de El Salvador hasta el 16 de agosto

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales advirtió que el fenómeno de mareas vivas afectará toda la franja costera de El Salvador desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 de agosto, con impacto en las zonas de Acajutla, La Libertad, El Triunfo y La Unión.

Las mareas altas se registrarán entre las 3 y las 6 de la mañana y de la tarde, provocando inundaciones en las zonas altas de las playas, mientras que las mareas bajas ocurrirán de 9 a 12 de la mañana y de la tarde.

El MARN solicitó a pescadores, turistas y residentes que realizan actividades en el litoral mantener mucha precaución durante estos días para evitar incidentes.