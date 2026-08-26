Marcelo Arévalo cae en octavos de final del dobles mixtos del US Open

El tenista salvadoreño Marcelo Arévalo y su compañera francesa Kristina Mladenovic fueron eliminados en los octavos de final del dobles mixtos del US Open tras caer ante la pareja checa Jakub Mensik y Karolina Muchová en tres sets.

Arévalo y Mladenovic habían llegado a esta instancia tras superar la ronda clasificatoria ante el finlandés Jari Heliovara y la canadiense Gabriela Dabrowski con parciales de 4-2, 1-4 y 10-8.

El salvadoreño aún competirá en la modalidad de dobles masculinos del torneo.