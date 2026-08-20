Manzanas cultivadas en el país

El maíz sigue siendo uno de los principales cultivos en El Salvador, tanto para el consumo de las familias como para la venta. El último censo agropecuario revela la superficie destinada a su producción y cómo se distribuye.

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En El Salvador se cultivan 293,458 manzanas de maíz para consumo, mientras que solo el 0.2% de la superficie se destina a la producción de semilla para comercialización. De esta, el 75% es semilla híbrida, obtenida del cruce de dos variedades de maíz para buscar mayor producción y mejores resultados, y el 19.7% es semilla criolla.

De acuerdo con el censo agropecuario y de pesca 2025, Ahuachapán es el departamento con mayor superficie cultivada de maíz, con 35,324 manzanas, seguido de Santa Ana, con 29,834. En menor cantidad aparecen San Miguel, con 28,487 manzanas; La Unión, con 23,673; y Cabañas, con 12,962 manzanas.

En cuanto al destino de la producción, el 49.5% se utiliza para consumo en el hogar, mientras que el 47% se destina a la venta. Además, el 2.1% es para consumo animal y el 0.5% se utiliza como autoinsumo para materia prima.

Sobre los canales de comercialización, el 37.8% de los productores vende a comerciantes mayoristas, el 34.9% a comerciantes minoristas y el 27.2% directamente al consumidor final. Del total de productores, el 77% son hombres y el 23% mujeres. El maíz es fundamental en la alimentación de los salvadoreños y se utiliza en productos tradicionales como tortillas, pupusas, tamales, atol, entre otros.