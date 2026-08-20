Manzanas cultivadas en el país

En El Salvador se cultivan 293,458 manzanas de maíz para consumo, mientras que solo el 0.2% de la superficie se destina a la producción de semilla para comercialización. De esta, el 75% es semilla híbrida, obtenida del cruce de dos variedades de maíz para buscar mayor producción y mejores resultados, y el 19.7% es semilla criolla.

De acuerdo con el censo agropecuario y de pesca 2025, Ahuachapán es el departamento con mayor superficie cultivada de maíz, con 35,324 manzanas, seguido de Santa Ana, con 29,834. En menor cantidad aparecen San Miguel, con 28,487 manzanas; La Unión, con 23,673; y Cabañas, con 12,962 manzanas.

En cuanto al destino de la producción, el 49.5% se utiliza para consumo en el hogar, mientras que el 47% se destina a la venta. Además, el 2.1% es para consumo animal y el 0.5% se utiliza como autoinsumo para materia prima.

Sobre los canales de comercialización, el 37.8% de los productores vende a comerciantes mayoristas, el 34.9% a comerciantes minoristas y el 27.2% directamente al consumidor final. Del total de productores, el 77% son hombres y el 23% mujeres. El maíz es fundamental en la alimentación de los salvadoreños y se utiliza en productos tradicionales como tortillas, pupusas, tamales, atol, entre otros.