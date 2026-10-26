Mantenimiento y restauración de templos e iglesias

Restaurar una iglesia no se realiza solamente por la estética de un templo. Recientemente circulo en redes sociales un video donde un padre en Ecuador fallecía a causa de que un crucifijo se desprendió de su base y golpeaba al sacerdote de manera inmediata. Por razones como está la iglesia Don Rua ha decidido iniciar con trabajos en sus instalaciones para asegurar la seguridad de sus feligreses.

Dentro de los trabajos que se están realizando se encuentra la restauración completa de vitrales, ya que muchos de ellos están sujetos en superficies con más de 10 metros de altura, reforzamiento de techo, muros y pilares que se encuentran en mal estado ya que nunca han sido intervenidos, quienes también se muestran agradados son los feligreses.

Si usted desea colaborar con la parroquia María Auxiliadora Don Rua lo puede hacer acercándose a las instalaciones o escribiendo el numero 7865- 8854 ellos están realizando diversas actividades entre ellas rifas para recaudar fondos para esta causa.