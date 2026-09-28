¡Manchester City en problemas! Club es declarado culpable de 114 acusaciones por reglas financieras

El Manchester City atraviesa un complejo escenario tras ser declarado culpable de 114 de las 115 acusaciones relacionadas con las reglas financieras de la Premier League.

El veredicto fue emitido por un panel independiente luego de una investigación que se extendió durante varios años.

Las acusaciones corresponden a diferentes temporadas entre 2009 y 2023 e incluyen presuntos incumplimientos en la entrega de información financiera, las normas de rentabilidad y sostenibilidad, así como datos relacionados con las remuneraciones de jugadores y entrenadores.