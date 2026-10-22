El cantante colombiano Maluma reveló que cayó en un desorden alimenticio por mantener el cuerpo ideal.

Lo contó durante una conversación sobre salud mental en el Billboard de la música latina en Miami.

El artista reconoció que llegó a obsesionarse con la comida por las exigencias de las campañas de moda.

También habló de la ansiedad que todavía enfrenta y de cómo la terapia lo ha ayudado.

Maluma explicó que durante una etapa de su carrera tuvo una relación poco saludable con la comida.

La presión de mantener un cuerpo marcado para las campañas publicitarias lo llevó al extremo. Contó que comía solo pechuga de pollo todos los días y se privaba de antojos como la pizza.

También mencionó el desgaste que experimentó después de convertirse en papá.