Maltrato animal en El Salvador: estas son las multas y penas de prisión

Las personas que incurran en infracciones contra el bienestar animal en El Salvador pueden enfrentar multas de entre 408 y 4,080 dólares, de acuerdo con la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Las sanciones varían según la gravedad de la conducta, clasificada en leve, grave o muy grave.

Entre las infracciones leves se encuentran no mantener actualizada la identificación o la cartilla de vacunación de una mascota y descuidar sus condiciones higiénico-sanitarias. Entre las faltas graves se incluyen mantener animales en espacios inadecuados, no proporcionarles alimentación o alojamiento apropiados y transportarlos de forma inadecuada.

Además de las sanciones económicas, el artículo 261-A del Código Penal establece penas de dos a cuatro años de prisión para conductas de maltrato animal que constituyan delito.