Maltrato animal en El Salvador: estas son las multas y penas de prisión

La ley contempla sanciones económicas según la gravedad de la infracción.

Las personas que incurran en infracciones contra el bienestar animal en El Salvador pueden enfrentar multas de entre 408 y 4,080 dólares, de acuerdo con la Ley Especial de Protección y Bienestar Animal. Las sanciones varían según la gravedad de la conducta, clasificada en leve, grave o muy grave.

Entre las infracciones leves se encuentran no mantener actualizada la identificación o la cartilla de vacunación de una mascota y descuidar sus condiciones higiénico-sanitarias. Entre las faltas graves se incluyen mantener animales en espacios inadecuados, no proporcionarles alimentación o alojamiento apropiados y transportarlos de forma inadecuada.

Además de las sanciones económicas, el artículo 261-A del Código Penal establece penas de dos a cuatro años de prisión para conductas de maltrato animal que constituyan delito.