MAG implementa medidas para aliviar afectaciones por fenómeno del niño 

Conozca las medidas que implementara el gobierno para las familias que han resultado afectadas por la sequía del fenómeno del niño sobre todo en el oriente del país.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció una serie de medidas para atender a familias de agricultores y ganaderos afectados por la sequía asociada al fenómeno de el niño, que ha provocado pérdidas de cosechas principalmente en la zona oriental del país.

Las acciones incluyen:

Canastas alimenticias para familias de agricultores de la zona oriental que perdieron sus cosechas y no cuentan con sistemas de riego auxiliar. Los beneficiarios se identificarán mediante trabajo territorial.

Concentrado de mantenimiento para ganado a $10 el saco de 100 libras, en las zonas oriental y paracentral, a través de concentrados de El Salvador.

Gestión con el sector cañero para la distribución de bagazo de caña.

Refuerzo de asistencia técnica y veterinaria, con más jornadas de capacitación y visitas en las zonas más afectadas.

Los puntos de distribución del concentrado son: el Centro de Desarrollo Ganadero Morazán, el Centro de Desarrollo Agropecuario de Guacotecti, la agencia del Centa Nueva Esparta, y las cooperativas Acopac, Agasal, Agap, Acopan, Agaes y Acpadsan.

Desde inicios de 2026, se desarrolla una estrategia ante el niño que incluye venta de insumos agrícolas a precios accesibles, créditos desde el 4% a través del banco de fomento agropecuario, instalación de sistemas de riego junto a la autoridad salvadoreña del agua, y el programa de aumento a la producción, con más de 11 millones de quintales de maíz y cerca de un millón de quintales de frijol sembrados de forma temprana.