MAG implementa medidas para aliviar afectaciones por fenómeno del niño 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería anunció una serie de medidas para atender a familias de agricultores y ganaderos afectados por la sequía asociada al fenómeno de el niño, que ha provocado pérdidas de cosechas principalmente en la zona oriental del país.

Las acciones incluyen:

Canastas alimenticias para familias de agricultores de la zona oriental que perdieron sus cosechas y no cuentan con sistemas de riego auxiliar. Los beneficiarios se identificarán mediante trabajo territorial.

Concentrado de mantenimiento para ganado a $10 el saco de 100 libras, en las zonas oriental y paracentral, a través de concentrados de El Salvador.

Gestión con el sector cañero para la distribución de bagazo de caña.

Refuerzo de asistencia técnica y veterinaria, con más jornadas de capacitación y visitas en las zonas más afectadas.

Los puntos de distribución del concentrado son: el Centro de Desarrollo Ganadero Morazán, el Centro de Desarrollo Agropecuario de Guacotecti, la agencia del Centa Nueva Esparta, y las cooperativas Acopac, Agasal, Agap, Acopan, Agaes y Acpadsan.

Desde inicios de 2026, se desarrolla una estrategia ante el niño que incluye venta de insumos agrícolas a precios accesibles, créditos desde el 4% a través del banco de fomento agropecuario, instalación de sistemas de riego junto a la autoridad salvadoreña del agua, y el programa de aumento a la producción, con más de 11 millones de quintales de maíz y cerca de un millón de quintales de frijol sembrados de forma temprana.